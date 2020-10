In scena a Siracusa il 3 e 4 ottobre “Al passo coi Templi – Il Risveglio degli dei” di Marco Savatteri

Prosegue il tour di “Al Passo coi templi – il risveglio degli dei”, lo spettacolo scritto e diretto da Marco Savatteri dalla scorsa settimana in tournèe in tutta l’Isola. Dopo il successo a Taormina e il “tutto esaurito” registrato a Agrigento e Caltanissetta, il 3 e 4 ottobre lo spettacolo approderà al Parco archeologico Neapolis di Siracusa. Gli interpreti si mostreranno al pubblico lungo il percorso che dall’Orecchio di Dionisio conduce fino al Teatro Greco, passando dalla grotta del Ninfeo.

Quattrocento a replica i posti disponibili su prenotazione compilando l’apposito form sul sito www.alpassocoitempli.eu e mostrando in biglietteria la ricevuta dell’avvenuta prenotazione. Obbligatorio l’uso della mascherina mentre per assicurare il distanziamento fisico lungo il percorso, gli spettatori saranno fatti entrare a gruppi di 50 per volta, a partire dalle 17.

Protagonisti del testo drammaturgico, gli dei e gli eroi della mitologia classica che riappaiono come statue tra gli uomini e prendono vita per confrontarsi con loro e trovare risposte alle tante domande che affliggono il nostro presente. Una sperimentazione tutta siciliana nata dall’aggregazione e dal lavoro sinergico di tanti giovani artisti riuniti nella Casa del Musical e impegnati nella creazione di prodotti artistici originali ispirati al patrimonio storico e culturale dell’Isola.

Più di trenta gli interpreti in scena, tra cui il soprano lirico internazionale Rossana Potenza, la cantante Antonella Anastasi e gli attori Silvio Laviano e Gianleo Licata.

Apre la scena Prometeo, colui che rubò il fuoco agli dei per farne dono agli uomini. Ma le finestre sul Mito toccano gli eventi più noti della cultura classica: dalla guerra di Troia all’epopea di Ulisse, fino alla tragedia di Antigone e al più grande dei misteri, l’amore tra uomini e dei. Una rappresentazione in cui coreografie di fuoco, danze tribali, balletti, pezzi lirici e brani originali si rincorrono, traendo spunto dai testi classici e lasciando lo spettatore senza fiato.

“Siamo davvero felici dall’accoglienza che il tour ha finora ricevuto ad ogni tappa – dice Marco Savatteri – È una grande gioia per me raccontare il Mito greco e il senso della sua rappresentazione oggi, in un volo pindarico che dall’Età dell’Oro ci porta all’era del Covid. Questo spettacolo pone degli interrogativi attraverso gli Dei dell’Olimpo ormai dimenticati: essi ci guardano con sarcasmo e ironia raccontando la nostra parabola dal giorno in cui Prometeo rubò il fuoco ad oggi, giorni in cui non sembra che l’uomo sia proprio così felice…”

Lo spettacolo “Al Passo coi Templi” è nato ad Agrigento nel 2017. “Al Passo coi Templi – Il Risveglio degli Dei” è invece un riadattamento pensato dopo il Covid, un testo che attraverso il mito affronta la fragilità contemporanea dell’uomo di fronte alla pandemia. Un nuovo spettacolo presentato in anteprima assoluta a Taormina il 19 agosto che ad un mese esatto di distanza ha iniziato un tour regionale grazie al sostegno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Tra le prossime tappe del tour: 11 ottobre al Teatro Romano di Catania, il 18 ottobre al Parco archeologico di Selinunte e 24 ottobre alle Mura Timolontee di Gela. Alcune scene saranno proposte anche il 29 settembre ad Enna per l’inaugurazione del Museo del Mito.

La Casa del Musical nasce ad Agrigento nel 2012 con l’obiettivo di produrre arte e spettacoli da un lato e formare i talenti nello studio delle arti performative. La Compagnia teatrale si è specializzata negli spettacoli site specific che mirano a valorizzare la storia e le suggestioni dei luoghi in cui vengono messi in scena.

Marco Savatteri è compositore, autore e regista teatrale. A soli 18 anni, ha scritto il primo adattamento in italiano del musical “Evita” di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che ne hanno approvato l’utilizzazione in teatro. Regista dal 2017 al 2019 del Mandorlo in fiore (Festival internazionale dei patrimoni immateriali dell’UNESCO), due anni fa ha diretto l’evento teatrale “Hadrianus Imperator” con Giancarlo Giannini al Palazzo Biscari di Catania. Tra i suoi lavori più recenti, insieme ad “Al Passo coi Templi” ci sono “Lo Zar a Palermo”, evento promosso per Palermo Capitale della Cultura 2018 con Fondazione Sant’Elia e lo spettacolo itinerante “Caravaggio – la fuga”, realizzato nel dicembre 2019 a Palermo sempre con Fondazione Sant’Elia. È autore di diversi musical tra cui “Cleopatra” (2007), insignito del Patrocinio morale dell’Ambasciata Rep. Araba d’Egitto; “Il Bosco Incantato” (2019), messo in scena lo scorso gennaio anche all’Orecchio di Dionisio nella Neapolis di Siracusa; e “Camicette Bianche” dedicato ai siciliani emigrati in America con 40 repliche all’attivo in Italia e all’estero. All’attività creativa ha sempre affiancato quella della formazione. Docente di musical in molte scuole di teatro, fondatore e direttore della Casa del Musical dal 2012 è anche coordinatore della “Scuola di alta formazione di teatro antico e moderno” del Consorzio Universitario di Agrigento oltre che del “Laboratorio di teatro antico” al Liceo Empedocle di Agrigento. Gli adattamenti teatrali ispirati alle tragedie classiche greche e realizzati con gli studenti liceali sono stati insigniti dall’Inda con i premi “Cento Stelle” e “Fuochi di Prometeo” e premiati dal Concorso THAUMA dell’Università La Cattolica di Milano.

Al Passo coi Templi. Il Risveglio degli Dei | Sicilia Tour 2020

19 settembre – 30 ottobre 2020

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE

su www.alpassocoitempli.eu

19 settembre |Parco Valle dei Templi – Agrigento | ore 19:00

20 settembre | Cava di pietra di Sabucina – Caltanissetta| ore 18:00

3 -4 ottobre | Area Monumentale della Neapolis – Siracusa | ore 17:00

11 ottobre | Teatro Romano – Catania | ore 19:00

18 ottobre | Parco archeologico di Selinunte | ore 18:00

24 ottobre | Mura Timoleontee | ore 19:00

Drammaturgia, musiche originali e regia: Marco Savatteri

Costumi e accessori: Valentina Pollicino

Coreografie: Gabriel Glorioso

Direzione Corale: Ernesto Marciante

Orchestrazioni: Enrico M.R. Fallea

Scenografia: Barbara Spallitta

Combattimento scenico e coreografie di fuoco: Turi Scandura

Aiuto Regia: Dino Mallia, Gabriel Glorioso

Direzione di scena: Sofia Cacciatore

Trucco: Maria Castagna

Service audio luci: Prostudios Vassallo

Produzione esecutiva: Carolina Ciranni

Project manager: Margherita Orlando

Grafica: Emmanuele D’Urso

Ufficio stampa: Gioia Sgarlata

SOCIAL: www.facebook.com/casadelmusical/?tn-str=k*F | www.instagram.com/casadelmusical/

