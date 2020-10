Pippo Gianni: “Sentenza Cga, una grande vittoria”

Elezioni regionali del 2012. Per la prima volta in Italia è stato acclarato il dolo di un Giudice. Il CGA ha revocato oggi la sentenza emessa dal Giudice Raffaele De Lipsis e ha restituito il seggio ingiustamente strappato all’on. Pippo Gianni, un seggio che per volontà popolare aveva ottenuto per rappresentare la Sicilia.

“Una grandissima vittoria – ha commentato Pippo Gianni – in quella che è stata una pagina buia della giustizia amministrativa. Incredibile come il magistrato De Lipsis, ex Presidente del CGA, abbia potuto immaginare di sovvertire anche la legge regionale elettorale, rimandando gli elettori al voto dopo due anni. Una cosa che non si può fare per legge, un abuso di potere. Ringrazio questo Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha finalmente chiarito con grande precisione in 63 pagine di sentenza chi aveva ragione e chi torto. Ha così annullato le sentenze emesse dal Giudice De Lipsis, dandomi ragione su tutta la linea. Nonostante l’operato di questo Giudice, avere fiducia nella giustizia ripaga se come nel mio caso si è persone serie e soprattutto corrette”

