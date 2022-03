ITS Fondazione Archimede – ADA Sicilia : protocollo d’intesa

Taormina, 24 marzo 2022 – Sabato 26 marzo alle ore 10.30 l’Excelsior Palace Hotel di Taormina ospiterà l’incontro organizzato dall’ITS Fondazione Archimede e dall’Associazione Direttori d’Albergo ADA Sicilia avente per titolo “Formiamo nuovi talenti per la moderna ospitalità”.

L’evento farà da cornice alla firma di un importante protocollo di intesa tra il prestigioso istituto di alta formazione avente sede a Siracusa e l’associazione dei direttori d’albergo siciliani, un’ennesima riprova dello strettissimo rapporto tra gli ITS e le imprese che ne sta determinando il grande successo a livello nazionale, certificato dalle eccellenti statistiche sull’inserimento nel mondo lavoro dei neodiplomati.

“Come unico ITS siciliano che si occupa di turismo e cultura, siamo molto contenti di questo accordo con i direttori delle più importanti strutture ricettive dell’Isola – spiega Giovanni Dimauro, direttore dell’ITS Fondazione Archimede – un punto di partenza e non certo di arrivo che offre un doppio vantaggio, da una parte permette ai nostri studenti di avviare già in itinere stage e collaborazioni importanti nel settore che hanno scelto come carriera, dall’altro le strutture ricettive potranno finalmente contare su una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità, formati sulla teoria ma soprattutto sulla pratica direttamente in azienda”.

“Il valore insostituibile delle risorse umane nel settore dell’ospitalità sarà il tema del mio intervento all’incontro – dichiara Carmelo Cannizzaro, presidente del CTS della Fondazione Archimede e General Manager del Grand Hotel Villa Politi a Siracusa – a testimonianza di quanto importante sia la collaborazione tra gli ITS, cui spetta il compito di formare queste nuove risorse seguendo le necessità del mercato del lavoro, e le imprese che hanno invece l’importante ruolo di far compiere agli studenti l’indispensabile esperienza sul campo, preparandoli così ad un ingresso lavorativo meno traumatico e più consapevole”.

Oltre a Giovanni Dimauro, che illustrerà tra l’altro le opportunità del PNRR nel settore turistico e Carmelo Cannizzaro, interverranno nel dibattito Ivetta Reina, assistente VDO Centro Studi Manageriali ADA Italia, Venero Serio, presidente di ADA Sicilia e il direttore e consulente Luca Gurrieri. A moderare l’evento sarà il giornalista Giovanni Polito.

Dopo gli interventi programmati, i partecipanti potranno interloquire direttamente con i direttori di ADA Sicilia.

