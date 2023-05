ITS Fondazione Archimede, grande successo a Palermo per la presentazione del progetto Men-Interreg Italia Malta

Siracusa, 2 maggio 2023 – Si è svolta con grande successo a Palermo, nel salone del Grand Hotel Des Palmes, la presentazione dei risultati del progetto europeo Men-Interreg Italia Malta.

Moderati dal giornalista Daniele Ditta, hanno partecipato all’incontro Andrea Corso, presidente dell’ITS Fondazione Archimede, Giovanni Dimauro, direttore generale della fondazione, Domenico Ciancio Sanfilippo e Antonello Piraneo, rispettivamente editore e direttore del quotidiano “La Sicilia”.

Presenti, inoltre, in rappresentanza del comune di Acireale, capofila del progetto, l’assessore Mario Di Prima e per conto del partner Gal “Terre di Aci”, la direttrice Anna Maria Privitera.

All’incontro sono intervenuti, per conto dell’assessorato regionale alla Formazione Giovanni Cafeo, che si è detto pronto a fornire massimo supporto per questo e per altri progetti; entusiasmo è stato espresso anche da Sabrina Figuccia, assessore al turismo del comune di Palermo, ben consapevole delle competenze specifiche necessarie al settore; presente anche il collega alla cultura, Gianpiero Cannella.

L’importanza della buona comunicazione nell’ambito del turismo e di iniziative trans-nazionali come il progetto Men-Interreg è stato il focus degli interventi da parte dell’editore e del direttore de La Sicilia, che hanno individuato in questa iniziativa un nuovo format da proporre anche per altri progetti simili.

Ad Andrea Corso e a Giovanni Dimauro è stato affidato il compito di dare i numeri del progetto Men-Interreg che ha coinvolto 104 giovani siciliani, permettendo loro di maturare un’esperienza di lavoro all’estero. “Il 75% delle donne e il 44,4% degli uomini ha ricevuto una proposta di lavoro – si legge dal report illustrato nel corso dell’evento – ma anche chi non l’ha ancora ricevuta, come Irene Cristaudo che si è collegata da Malta, si è detta comunque entusiasta del percorso formativo svolto”.

Il progetto “Men Excellent Mediterranean Net”, in fase di conclusione nella prossima estate, lo ricordiamo, vede come capofila il Comune di Acireale ed ha tra i partner, oltre all’ITS Fondazione Archimede, anche l’Its Mobilità e Trasporti di Catania, il Gal Terre di Aci, la fondazione Its per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Steve Jobs”, Itaca Integrazione e Transizione Catania scarl e il Malta College of Arts, Science and Technology

“Integrare i mercati del lavoro transfrontalieri, promuovere iniziative locali congiunte a favore dell’occupazione e servizi di orientamento è un obiettivo perfettamente coerente con la storia degli Its – concludono Corso e Dimauro – fortemente legata alla necessità di colmare il gap tra mondo della scuola e della formazione e quello del lavoro».

