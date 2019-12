La Siracusana Lucia Azzolina è il novo ministro dell’istruzione

Lucia Azzolina nata a Siracusa il 25 agosto del 1982, floridiana, già Sottosegretario di Stato al MIUR in quota Movimento 5 Stelle, è il nuovo Ministro dell’Istruzione. Azzolina, 37 anni, succede al dimissionario Lorenzo Fioramonti, la sua nomina è stata annunciata dal Premier Giuseppe Conte nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno a Villa Madama a Roma. La neo ministra ha frequentato le elementari e le medie presso l’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Floridia, successivamente si è diplomata presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” sempre a Floridia. Iniziata la carriera universitaria a Catania ha conseguito la laurea in Storia e Filosofia. Superato l’esame di abitazione ha iniziato ad insegnare nei Licei di La Spezia e Sarzana. Ha pure conseguito la specializzazione all’insegnamento del sostegno a Pisa. Si è iscritta poi alla Facoltà di Giurisprudenza di Pavia dove si è laureata in Giurisprudenza nel dicembre del 2013 con una tesi in Diritto Amministrativo insegnando contemporaneamente nelle scuole secondarie superiori. Nel gennaio del 2014 e’ passata di ruolo presso il Liceo “Quintino Sella” di Biella. Nel mese di maggio del 2019 ha superato quale idonea il concorso per Dirigente Scolastico. Il neo ministro Lucia Azzolina ha anche svolto in Piemonte e Lombardia nel 2017 attività sindacale con l’ANIEF. In politica è stata eletta deputato nelle file del Movimento 5 Stelle il 19 marzo 2019 per il Collegio Piemonte 2. Nominata Sottosegretario all’Istruzione nel settembre di quest’anno ha contribuito all’approvazione del Decreto Scuola che ha permesso la sanatoria per ben 24 mila precari e che ha posto a concorso l’assunzione di 11 mila addetti alle pulizie. Dal Movimento 5 Stelle è trapelata la notizia che l’ex ministro Fioramonti le ha telefonato, come anche Luigi Di Maio, per sostenerla con un “grosso in bocca al lupo”. Nella vita privata il neo Ministro Lucia Azzolina, che non è sposata, in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze a Floridia nella casa del centro storico dei propri genitori Vito e Gabriella. (informazioni di Seby Buccheri che vive a Floridia e la conosce perché amica di famiglia).

Comments

comments