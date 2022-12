Movimento 5 Stelle Siracusa: domenica all’Urban Center “Restart Sicilia”

Siracusa, 16 dicembre 2022 – Ci sarà anche Nuccio Di Paola, referente regionale del Movimento 5 Stelle, alla tappa siracusana di “Restart Sicilia“. I cinquestelle siciliani, sotto la guida del presidente Giuseppe Conte, si sono dotati di una nuova organizzazione territoriale, per assicurare un rapporto ancora più diretto e di vicinanza con i cittadini ed i simpatizzanti.

Anche a Siracusa è in corso la riorganizzazione territoriale del M5s. Domenica 18 dicembre, alle 18, all’Urban Center di via Nino Bixio, portavoce, attivisti e cittadini che vogliono dare il loro contributo si ritroveranno insieme per un’analisi del nuovo regolamento sui gruppi territoriali. Uno step di crescita e di maturazione per il Movimento che non vuole perdere la sua natura di forza di base, dalla parte della gente. E per questo, anche nella provincia di Siracusa, grazie ai nuovi gruppi territoriali riprende e riparte il dialogo diretto con i territori.

A coordinare l’incontro siracusano sarà proprio Nuccio Di Paola, portavoce regionale del M5s che proprio ieri ha accompagnato il presidente Giuseppe Conte nella sua nuova visita in Sicilia.

