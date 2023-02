On. Alessandro De Leo ( Sicilia Vera): approvata proposta per sostegni a farmacie rurali

Palermo, 10 febbraio 2023 – Con un emendamento a firma dei gruppi Sicilia Vera e Sud chiama Nord all’ARS è stato riconosciuto un sostegno diretto alle farmacie rurali. “Si tratta di un intervento molto importante – afferma l’on. Alessandro De Leo, promotore della proposta – a sostegno di questi importanti presidi di salute pubblica. Purtroppo per i farmacisti non conviene restare aperti di fronte ad un esiguo numero di abitanti, ma non si può non avere almeno una farmacia, così ho ritenuto giusto chiedere al Governo di intervenire con delle risorse. Si tratta di una misura che interessa farmacie site nei centri abitati fino a mille abitanti, che nella nostra provincia sono tantissimi. Sono contento che, approvando questa proposta, si contribuisca a tutelare la salute umana, nel rispetto dell’art.32 della Costituzione, sotto il profilo dell’assistenza farmaceutica, attraverso l’incremento dell’indennità di residenza che consentirà di evitare la chiusura di tante farmacie rurali”.

Comments

comments