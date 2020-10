Palermo- Al Museo Riso il violino ipnotico di Bajardi

15 ottobre 2020-Sarà il compositore BJM Mario Bajardi, la con la sua esibizione dal vivo, a concludere il 16 ottobre alle 18.30 al Museo Riso di Palermo la rassegna “Settembre al Riso: dire Sicilia parlando con arte” voluta dall’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per tessere la trama di quel nostro essere popolo che si riconosce nella sua storia.

“In Silence”, scritta, prodotta e registrata a Palermo da BJM Mario Bajardi, con la co-produzione di Francesco Barraco e la direzione artistica di Alessandro Reina, è uno spettacolo musicale in cui i brani si snodano alla ricerca di punti di osservazione equidistanti capaci di andare oltre la prospettiva etnocentrica, verso un percorso che induce alla meditazione e si snoda tra linee avanguardistiche di violino, accenni di prog-rock, archi languidi ed accordi di piano dalla forte tensione emotiva. Il tutto con una ricerca e un’aspirazione alla bellezza, che risiede negli occhi siciliani di Bajardi, e che va oltre la stessa consapevolezza.

“Quando parliamo di identità – dice Alberto Samonà, assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – dobbiamo tener presente che ci troviamo davanti a un concetto dinamico dal momento che attingiamo a quella sfera del vissuto di ciascuno di noi che si costruisce intorno a valori, simboli, suoni, parole che ci appartengono perché ci sono stati tramandati quasi geneticamente. L’identità è ciò che ci rende definibili e riconoscibili, è ritrovarsi parti di una storia che ci accomuna e ci aiuta a capire da dove proveniamo per vivere con consapevolezza il presente. È per questo che all’interno di “Settembre al Riso”, un cartellone che raccoglie iniziative di valorizzazione dell’identità siciliana possono trovare spazio i poeti arabi, la storia del Carretto, il teatro vernacolare e quello impegnato, la musica tradizionale ma anche quella sperimentale; perché ogni creazione che provenga da un Siciliano – sottolinea Alberto Samonà – porta nel DNA la storia antica della nostra terra. Ed ecco perché uno spettacolo musicale introspettivo ed intimista come “In Silence”, scritto, prodotto e registrato a Palermo da BJM Mario Bajardi riesce a superare ogni prospettiva territoriale e temporale per puntare a una ricerca estetica avanguardistica che, attraverso l’uso del violino, a tratti ipnotico, riesce a far vibrare le corde più profonde della nostra sicilianità”.

Ingresso libero al Museo Riso (via Vittorio Emanuele n. 365) fino ad esaurimento posti nel rispetto della normativa anti-Covid 19 (rilevazione della temperatura corporea, possesso della mascherina e igienizzazione delle mani e registrazione).

