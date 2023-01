Pellegrini di verità, pellegrini di pace – Incontro con Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari

CATANIA 30 GENNAIO 2023 – Lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 19.30 presso il Teatro Nuovo Sipario Blu (Largo Francesco Ventorino – già Via dei Salesiani n. 2, Catania), raccogliendo l’accorato appello del Papa (“Vi invito ad accompagnarmi nella profezia per la pace – Cristo, Signore della pace), Comunione e Liberazione propone un incontro dal titolo “Pellegrini di pace, pellegrini di verità”.

A illustrare la drammatica situazione della “terza guerra mondiale a pezzi” e la profezia della pace, secondo il magistero della Chiesa, sarà una personalità di grande rilievo quale Mons. Giuseppe Baturi, catanese, arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Ad introdurre l’incontro, promosso oltre che da Comunione e Liberazione anche dalla Fondazione Ventorino, dal Centro Culturale di Catania e dalla Fondazione Sant’Agata, sarà il prof. Alfonso Ruggiero, responsabile regionale di CL in Sicilia.

Mons. GIUSEPPE BATURI

Nato a Catania il 21 marzo 1964, è stato ordinato sacerdote il 2 gennaio 1993 nell’arcidiocesi di Catania. Dopo l’ordinazione ha ricoperto, fra gli altri, l’incarico di vicario episcopale per gli affari economici, procuratore generale dell’arcivescovo. È stato anche responsabile per la Sicilia di Comunione e Liberazione e docente di Diritto canonico presso lo Studio teologico San Paolo di Catania. Nel 2012 ha ricevuto la nomina a direttore dell’Ufficio per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana e dal 2015 al 2019 ne è stato sottosegretario.

Il 16 novembre 2019 papa Francesco lo nomina arcivescovo di Cagliari, dove il 5 gennaio 2020 è stato ordinato vescovo e ha preso possesso dell’Arcidiocesi. Il 25 maggio 2021 è eletto vicepresidente per l’Italia centrale della Conferenza Episcopale Italiana della quale, il 5 luglio 2022, è stato nominato Segretario generale.

