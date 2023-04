Regione. Rifiuti, Lombardo: “finalmente si sbloccano i 45 milioni promessi dal governo Musumeci due anni fa per compensare la sua inefficienza!!”

Palermo, 24 aprile 2023 – Sono poco meno di 4 milioni di euro, pari ad una anticipazione del 70%, di fondi extrabilancio assegnati alla città di Messina dalla Regione per coprire le spese di trasferimento dei rifiuti in Olanda, dal 1 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. “Soldi che se da un lato servono a non far lievitare ancor di più il costo della Tari, nei comuni che conferiscono alla Sicula Trasporti di Lentini, dall’altro confermano l’inefficienza di un governo regionale che non avendo pensato per tempo ad una strategia per gestire i rifiuti si ritrova adesso a cercare fondi per non gravare sui siciliani. Basti pensare che il costo a tonnellata dell’indifferenziata è salito a 400 euro rispetto ai 100 di qualche anno fa”. Il deputato regionale di Sicilia Vera e Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, che ha incalzato il governo Schifani sulla questione rifiuti, in questi mesi, per sbloccare queste risorse stanziati esattamente due anni fa, con delibera di G.R. 138 del 31 marzo 2021, chiede di “sapere anche quanto ancora possa essere sostenibile questo sistema di gestione in mano al monopolio dei privati”.

