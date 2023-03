Riceviamo e pubblichiamo – Autonomia differenziata : il governatore schifani fedele al governo meloni vota contro la sicilia e i siciliani 

Vergognoso e inaccettabile!!!

Il Governatore Schifani fedele al Governo Meloni vota contro la Sicilia e i siciliani

Ieri in Conferenza delle Regioni, il Presidente della Regione siciliana Schifani ha votato SI al decreto del Ministro leghista Calderoli sull’Autonomia differenziata.

Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Toscana hanno giustamente votato contro il decreto Calderoli che, voluto dalle Regioni del Nord, spacca in due il Paese penalizzando il sud, cristallizzando le enormi disuguaglianze territoriali ed aumentandole di certo nel prossimo futuro.

Vergognoso e inaccettabile il voto favorevolmente espresso da Schifani che per non scontentare i suoi sodali getta la Sicilia nel baratro tradendo di fatto, ma questo era ovvio, il senso del suo stesso mandato.

Un voto che ha tutto il sapore di un accordo politico preelettorale, che premia i forti, le Regioni del Nord, e danneggia i deboli, la Sicilia e le Regioni del Sud; un decreto che apre la strada alla ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni non in base ai bisogni degli abitanti, ma in base al gettito fiscale delle Regioni stesse ed in base alla capacità dei Comuni di far quadrare i conti nei bilanci consuntivi, un decreto che andava rigettato da Schifani con forza a tutela dei siciliani, della nostra sanità, dell’istruzione, dei servizi essenziali, dei fondi comunitari e degli Enti Locali. L’Autonomia differenziata comporterà gravissimi rischi per i diritti delle persone, per l’unità del Paese e per la stessa democrazia, falso chi sostiene il contrario!

Non sono bastate neanche le perplessità e le preoccupazioni espresse dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) né il no di tutti i Sindaci del Sud di qualunque colore politico a convincere Schifani dell’inopportunità del sì e dell’iniquità e drammaticità delle conseguenze del suo gesto politico.

A questo decreto, ci opporremo con tutta la forza possibile attuando l’impegno in tal senso espresso a chiare lettere dalla Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nella sua mozione congressuale alle Primarie e nel suo attuale programma di Segreteria.

Rivolgo un appello a tutte le forze politiche democratiche e libere che hanno a cuore i diritti dei cittadini e a tutti i Siciliani, questo è il momento di alzare la china contro questa destra e contro questo governo regionale, forti con i deboli e deboli con i forti.

Giusy Genovesi

Neoeletta all’Assemblea Nazionale del Partito Democratico – Lista Parte da Noi con Elly Schlein Segretaria

