Rinnovate le cariche della Sezione Economia del mare, Trasporti e Logistica di Confindustria Siracusa.

L’assemblea, svoltasi ieri pomeriggio, ha eletto Luigi Boccadifuoco (M.S. Giovanni Boccadifuoco Figli srl) Presidente della Sezione per il biennio 2021/23. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Vice Presidente Renato Speranza (Anapo srl) e da Alfredo Boccadifuoco (M.S. Giovanni Boccadifuoco Figli srl), Domenico Tringali (Tringali srl) e Marcello Tringali (Augusta Shipyard).

Il neo Presidente Luigi Boccadifuoco ha stilato, insieme al Consiglio, le linee programmatiche di azione del suo mandato.

“Occorre – ha detto – ottimizzare le sinergie all’interno degli scali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Orientale, garantendo sia la movimentazione delle merci che l’attività crocieristica, in modo che il risultato finale sia quello di aumentare la competitività degli scali e la produttività degli operatori dell’area”. “Ritengo necessario, inoltre, che venga completato rapidamente il raccordo ferroviario con il porto di Augusta e realizzato l’impianto off-shore di stoccaggio del GNL. Tali attività sono indispensabili, insieme all’attivazione delle Zone Economiche Speciali e alla realizzazione delle bonifiche, non solo per la loro utilità, ma perché indispensabili per la qualificazione del porto di Augusta come porto “core” per l’attribuzione dei finanziamenti”.

Luigi Boccadifuoco e il Consiglio ritengono inoltre di fondamentale importanza garantire la sicurezza degli operatori portuali, procedendo al più presto alla rimozione delle due gru contenitori collocate nelle banchine commerciali, pavimentando i piazzali e più in generale appaltando al più presto le opere di manutenzione straordinaria di tutto il porto commerciale.

“Per ciò che concerne il Porto di Siracusa – ha concluso il Presidente Luigi Boccadifuoco – è importante che in tempi brevi venga consegnata alla Capitaneria di Porto la banchina n° 2, rendendola così fruibile agli operatori economici, e abbia inizio la progettazione di una Stazione Marittima al servizio del traffico passeggeri”.

Comments

comments