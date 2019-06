Sasol@School: al via il percorso di Alternanza scuola lavoro all’Istituto Ruiz di Augusta

Sasol@School: la chimica incontra la scuola”: questo il nome del progetto di Alternanza scuola-lavoro coprogettato da Sasol Italy e dall’Istituto Ruiz di Augusta, che coinvolge 50 alunni delle terze classi del Liceo Scientifico di Scienze Applicate e dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico.

Il percorso, avviato oggi, sperimenta una metodologia didattica che, attraverso lezioni pratiche ed esperienze formative e lavorative, trasporterà gli studenti nel mondo della chimica e li incentiverà a mettersi in gioco, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

Nella prima fase del progetto, i giovani scopriranno cosa significhi Sostenibilità per l’industria chimica e per Sasol Italy, si metteranno alla prova con esperimenti chimici e simuleranno il funzionamento di una vera impresa. Si cimenteranno inoltre nella scrittura di un curriculum vitae e nel colloquio di lavoro. Attraverso testimonianze aziendali, potranno interagire con le diverse professionalità che fanno parte di un’impresa di questo settore. Nella seconda fase del progetto, verranno poi selezionati gli studenti che concluderanno in azienda la propria esperienza.

“Sasol@School è una full immersion nel mondo della chimica e dell’industria chimica – afferma Sergio Corso, Vice Presidente Operations Sasol Italy –: un’occasione per fornire ai ragazzi gli strumenti per conoscere e comprendere meglio il nostro settore e la nostra realtà aziendale, così come il contesto locale, per cogliere le richieste del mondo del lavoro. L’auspicio è che possano essere più consapevoli nelle scelte che segneranno il loro futuro professionale”.

“Abbiamo sempre voluto perseguire una logica di qualità – dichiara la Dirigente scolastica, Professoressa Maria Concetta Castorina – nel selezionare, per i nostri alunni, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, che da quest’anno si chiamano Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. La convenzione con Sasol Italy è un esempio reale di come viene progettato e attuato un percorso formativo di qualità, nato da una collaborazione attiva con l’azienda. Noi riteniamo che i nostri alunni possano trarre un grande beneficio dall’esperienza formativa che verrà attuata, sia come formazione aziendale che come stage operativo all’interno dello stabilimento”.

“Mediante questo progetto di Alternanza – conclude Filippo Carletti, Amministratore Delegato di Sasol Italy – vogliamo anche far appassionare gli studenti alla chimica, l’unica industria ad avere lo stesso nome della scienza sulla quale si fonda, mostrando loro come le sue innumerevoli applicazioni siano indispensabili per il benessere dell’essere umano”.

