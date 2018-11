Sindaco Pippo Gianni: chiede diritto di replica e rettifica della notizia divulgata dal programma “I Dieci Comandamenti”

Il Sindaco On.le Dott. Pippo Gianni non ci sta e con una lettera destinata al Presidente della RAI, al Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, al Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni AGCOM e al Presidente CORECOM SICILIA – il Sindaco già componente della commissione parlamentare di Vigilanza RAI – chiede con la massima urgenza il diritto di replica e rettifica con riferimento alle notizie divulgate dal programma televisivo “I Dieci Comandamenti” andato in onda domenica 18/11/2018 alle ore 20.15 che trattando il tema dell‘inquinamento industriale del triangolo Priolo, Melilli, Augusta, ha per certi aspetti dato notizie non corrispondenti alla realtà e tendenziose.

