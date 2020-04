Siracusa, il sindacato dei poliziotti chiede per tutti gli agenti i tamponi

Stamani è stata inviata una lettera di appello a cura della Segreteria Regionale S.I.A.P., condivisa da tutti i Segretari Provinciali della Sicilia, al Presidente della Regione Siciliana On.le Nello Musumeci.

Con la suddetta lettera, si domanda al Presidente Musumeci di porre in essere, adeguate tutele sanitarie in favore dei poliziotti e delle poliziotte che, con sacrifici personali stanno conducendo una vera battaglia in prima linea per la sicurezza dei cittadini e per la sensibilizzazione di quanti ancora oggi continuano a non osservare le regole imposte dal Governo Nazionale.

Sostanzialmente il S.I.A.P. chiede che, anche gli appartenenti alla Polizia di Stato siano inseriti tra i soggetti indicati all’art. 3 dell’Ordinanza della Regione Siciliana n° 7 del 20/03/2020, nel quale si autorizza, in via prioritaria, a testare il personale sanitario e dirigenziale a diretta e continua esposizione a rischio di contagio.

I tempi che stiamo vivendo ed il relativo sacrificio che ogni giorno la contingenza dei fatti impone alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, meritano un interesse assoluto, ad ogni livello, da chi ha compiti istituzionali. È inderogabile porre in essere interventi, in favore degli operatori della Polizia di Stato, ampliando in tale direzione la platea dei soggetti destinatari dei tamponi necessari a diagnosticare il contagio da COVID-19.

Da queste ragioni nasce l’appello rivolto al Presidente, appare oggi indispensabile l’estensione dell’applicazione del succitato art. 3, anche agli operatori della Polizia di Stato che, come tutti gli altri professionisti impegnati nella lotta al COVID-19, insieme alla loro famiglie, stanno rischiando giornalmente di essere contagiati, compromettendo in tal modo l’apparato della Sicurezza Pubblica con inevitabili ripercussioni su tutto il Sistema di prevenzione e contenimento da coronavirus.

