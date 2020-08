Siracusa, in aumento i casi di positività al Covid 19

Ancora in aumento i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia. Nell’ultimo report, diffuso ieri sera, 29 i nuovi positivi, con il totale che sale a 562. Un’intera famiglia di Pachino è risultata positiva al Covid-19. Adesso le 6 persone sono in isolamento fiduciario, ma in buone condizioni di salute. Contagi anche a Portopalo di Capo Passero. Dopo la positività di un dipendente comunale, in quarantena anche un assessore e 7 dipendenti, che sono stati a stretto contatto con l’uomo. Il Municipio è chiuso, per precauzione, dallo scorso martedì, quando si sospettava il caso Covid. Gli uffici comunali, già sanificati, riapriranno lunedì 17.

Un positivo a Solarino. Si teme, però, per alcuni giovani rientrati da una vacanza a Malta che adesso, anche se senza sintomi, sono in isolamento. Negativa al tampone la ragazza che è stata a contatto con un giovane canicattinese positivo al Covid. Per lei, solo una banale influenza. Intanto, nella cittadina montana, si attende l’arrivo di una decina di persone, in viaggio a Malta. Un positivo anche a Lentini. Si tratta di un giovane rientrato da Malta. Due i positivi a Noto. Stazionaria la situazione a Canicattini Bagni, dove un centinaio di persone, che ha partecipato ad una festa, è in quarantena, in attesa del tampone. E il comune rivolge un appello a chi ha avuto contatti con persone risultate positive, a sottoporsi allo screening. Intanto, nei luoghi della movida e non solo, sono stati intensificati i controlli.

13 Agosto 2020

