Siracusa, la Soprintendenza attiva un portale on line per prevenire il contagio

Scattano le misure di contenimento del covid 19 anche negli uffici della Sovrintendenza ai beni culturali di Siracusa. In una nota a firma della soprintendente Irene Donatella Aprile, è specificato che a partire da oggi è stato attivato il “portale paesaggistico”, per la presentazione delle istanze relative a nuovi progetti. Il nuovo portale è raggiungibile all’indirizzo paesaggistica.sicilia.it In seguito all’attivazione della pagina elettronica, da oggi la Soprintendenza di Siracusa non accetterà più istanze di autorizzazione trasmesse via Pec, email o brevi manu, modalità con cui saranno, invece, accettate solo integrazioni o varianti relative a progetti presentati antecedentemente alla data odierna. Dal momento in cui gli sportelli Suap e Sue comunali non sono ancora collegati al portale, gli uffici tecnici comunali non potranno richiedere automaticamente i pareri propedeutici per progetti di committenza privata, il tutto nelle more del collegamento dei Sue con i portali dedicati Paesaggistica e Sismica, le cui procedure sono iniziate con la collaborazione del Dipartimento regionale tecnico.

Comments

comments