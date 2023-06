Solstizio d’estate: aperitivo sul lago di Como

Bellissima esperienza è gustare un aperitivo durante una crociera in battello sui canali del quartiere dei Navigli, ammirando la città da una prospettiva diversa, godendo della brezza della sera e di una luce meraviglia al tramonto, partendo da Alzaia Naviglio Grande 4 sul battello che porta fino ad una delle più antiche chiese della città, la Chiesetta di San Cristoforo, e tornando poi nella Darsena (“Aperitivo in battello sui Navigli a Milano” da “L’Ideale”, 30 maggio 2023).

Nel giorno del solstizio d’estate – la giornata con maggiore luce di tutto l’anno, che fin dall’antichità simboleggi a vitalità, cambiamento e maggiore rapporto con la natura – ci spostiamo verso il tanto decantato “quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno” frase celeberrima iniziale de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, che tutti ricordano per averlo studiato a scuola, e che proprio quest’anno ricorre il centocinquantenario dalla scomparsa. Da ogni angolatura si ammiri il lago, restano ancora tutti quei tratti naturalistici ottocenteschi che ancora contraddistinguono questi luoghi, tra lago e montagne. Siamo a Lézzeno, sulla sponda orientale del lago di Como, a pochi km da Bellagio, località molto più famosa. Le viste sul lago di Como sono mozzafiato, da qui si può ammirare l’Isola Comacina e la straordinaria Villa Balbianello la cui costruzione risale al XVIII secolo. I terreni terrazzati disponibili hanno permesso recentemente la costruzione di alcuni luoghi di ospitalità per una clientela turistica esigente, che ha curiosità di conoscere il territorio intorno al lago di Como, e non fermarsi soltanto ai rinomati nomi tra Villa d’Este, Bellagio, ecc.

E’ una zona che colpisce per il silenzio, grande bellezza di panorami e vedute, il verde lussureggiante dei boschi che s’interseca con il turchese delle acque del lago. Verso l’ora del tramonto, all’ora dell’aperitivo, nel giorno del solstizio d’estate ecco terminare un pomeriggio trascorso ad affascinare la vista sulla bellezza del lago e profumo di fiori nell’aria, scendendo per un aperitivo tra bollicine e fingers food per l’inaugurazione del Bubble Bar nella località Bagnana, a Lèzzeno. Seduti a un tavolino con un calice di Ribolla gialla vinificato in spumante in mano, che degusti dolcemente, viene spontaneo fare accostamento tra il Manzoni e l’italianità della letteratura nel mondo con la scelta del Bubble Bar di offrire ai suoi ospiti una cantina di spumanti provenienti da diverse parti d’Italia, Franciacorta, Campania, Friuli, ecc. E così ti accorgi che la vista del panorama che t’incanta davanti agli occhi, insieme allo sciabordio delle acque del lago (che musica!), riesce a spazzar via i pensieri che una persona porta appresso dalla città.

Masha Sirago

