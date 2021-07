Vaccinazione: l’ Asp di Siracusa amplia il campo di azione

Siracusa 19 luglio 2021 – Le campagne di prossimità lanciate dall’Assessorato regionale della Salute con la recente ordinanza del presidente della Regione Siciliana per dare un ulteriore impulso all’adesione della popolazione alla vaccinazione anti covid restituiscono successi e la conferma viene, tra l’altro, dalla risposta all’iniziativa promossa dall’Asp di Siracusa al Centro commerciale Archimede dove nel fine settimana appena trascorso sono stati somministrati 444 vaccini Pfizer.

A rispondere all’appello sono stati anche dipendenti del Centro commerciale che hanno approfittato della possibilità di fare il vaccino senza spostarsi dal luogo di lavoro e tanti giovani, tra questi anche minorenni accompagnati dai propri genitori. La campagna di prossimità proseguirà nel prossimo fine settimana al Parco Commerciale Belvedere.

“L’obiettivo che dobbiamo raggiungere subito – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – è immunizzare quante più persone possibile, considerate le varianti virali rilevate anche in Sicilia. Per sconfiggere il virus dobbiamo vaccinarci tutti e subito e per questo ringraziamo quanti, dagli operatori sanitari, ai medici di famiglia alle forze sociali e produttive, ci stanno collaborando per raggiungere al più presto questo obiettivo. Ad oggi abbiamo vaccinato circa l’80 per cento degli over 80 e il 70 cento degli over 60 mentre risultano ancora al di sotto del 50 per cento di vaccinazione le fasce più giovani che sono proprio quelle che maggiormente possono veicolare il virus. Esortiamo quanti non l’abbiano ancora fatto a vaccinarsi subito e senza esitazione. Un accorato appello a vaccinarsi lo rivolgo, così come ha già fatto l’assessore della Salute Razza, al mondo della scuola, agli studenti, agli insegnanti, a tutto il personale affinché a settembre possano riaprire le scuole in sicurezza. La scuola per i giovani è una formidabile opportunità di crescita e strumento essenziale per costruire il futuro. La scuola è anche socializzazione, incontro, confronto e relazione affettiva e non possiamo permettere che un virus lo possa sottrarre. Vacciniamoci per amore di noi stessi, per i nostri cari, per tutte le persone fragili che ci stanno intorno e per tutta la comunità, soprattutto i bambini che questo maledetto virus purtroppo non sta risparmiando”.

Mentre prosegue la vaccinazione in tutti i punti vaccinali della provincia di Siracusa per tutte le fasce di età a partire da 12 anni compiuti con la somministrazione del vaccino Pfizer o Moderna, l’Asp di Siracusa attraverso il Dipartimento di Prevenzione medico, il Dipartimento ADISS e i Distretti sanitari, è impegnata nella ulteriore organizzazione di una fitta rete di iniziative e di interventi di sensibilizzazione coordinati dalla Direzione sanitaria aziendale, per il raggiungimento della vaccinazione di massa rafforzando, con una serie di incontri che si stanno tenendo in questi giorni, la collaborazione e il coinvolgimento dei sindaci, di tutti gli enti pubblici del territorio, dei medici di medicina generale, delle farmacie, del mondo scolastico, del commercio e della produzione con particolare riferimento alla filiera agroalimentare anche con il raggiungimento di quanti non si sono ancora vaccinati attraverso i medici di famiglia e la creazione di sportelli e corsie preferenziali per il mondo scolastico e produttivo negli hub vaccinali della provincia.

