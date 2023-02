Amministrative di Priolo 2023 , Grasso: “L’ing Ticali alla stesura del programma elettorale”

Non solo l’ex Soprintendente Rosalba Panvini. Anche Dario Ticali ha accolto il mio invito alla stesura del programma elettorale della mia candidatura a sindaco per il Comune di Priolo. Professore associato

all’Università Kore di Enna e titolare degli insegnamenti di “Costruzione di Strade Ferrovie ed Aeroporti”, “Tecnica e Sicurezza dei Cantieri”, “Gestione della Sicurezza in ambienti complessi”, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale sul tema dei trasporti e ambiente e proprio in questi due settori mi supporterà nella predisposizione del programma.

È stato presidente della Commissione Ippc (Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) del Ministero dell’Ambiente, componente del Comitato Far al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca per lavalutazione dei grandi progetti di ricerca industriale e dei Distretti tecnologici, e di soggetto attuatore per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una figura eclettica, preparata, competente, con un’esperienza ventennale nella ricerca e nell’innovazione tecnologica a favore di soggetti pubblici e privati, dei Trasporti e della mobilità sostenibile, della Tutela e Protezione Ambientale industriale

e urbana. Un’altra 𝓼𝓬𝓮𝓵𝓽𝓪 𝓰𝓲𝓾𝓼𝓽𝓪 per avere un paese a colori, in tutte le loro sfumature. La nostra Priolo merita solo il meglio.

