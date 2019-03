AVO Sicilia è stata convocata dalla V Commissione del Parlamento Siciliano per le problematiche inerenti gli studenti disabili a causa della loro mancata assistenza durante le ore di lezione.

Siamo stati onorati di questo importante invito a conferma del ruolo espresso dalla nostra associazione nel territorio regionale, da sempre impegnata nel sociale con particolare riguardo al mondo ospedaliero, ma senza tralasciare chi vive in condizione di difficolta’.

Nell’occasione si è discusso sulla necessità di fornire un adeguato sostegno ai ragazzi con disabilità affinché si possano pienamente integrare nella nostra società che purtroppo spesso dimentica chi ha più bisogno di attenzioni.

Avo Sicilia ha evidenziato le crescenti difficoltà riscontrate dalle famiglie di questi ragazzi e quindi ha invitato gli Onorevoli componenti della Commissione Parlamentare ad attenzionare di più e sempre meglio le esigenze di chi è costretto a confrontarsi giornalmente con i mille problemi che la disabilità, condizione che rimane per tutta la vita, comporta, mettendoli nelle condizioni di poter vivere una vita degna al pari di ogni altro essere umano.

I Deputati presenti hanno dato atto del reale problema denunciato ed hanno dato la loro piena disponibilità ad adoperarsi per formulare una soluzione più idonea ed adeguata a tali esigenze.

