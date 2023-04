Bellemo e Ticli nella scuola di Priolo Gargallo, due step della Festa del Libro di Zafferana Etnea

Anche il 2° Istituto comprensivo “Manzoni-Dolci” di Priolo Gargallo vivrà i propri momenti di “Festa del Libro Edizione 2023”, grazie all’accordo di programma che, da qualche anno, ha stipulato con il Circolo didattico di Zafferana Etnea, scuola capofila dell’Accordo di reti, in sinergia con l’Associazione Calicanto. Una sezione della notissima Festa del Libro zafferanese si sposterà a Priolo Gargallo attraverso dei momenti di approfondimento, due “Incontri con l’autore”, in cui notissimi scrittori giungeranno nella cittadina e dialogheranno con gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola Primaria del comprensivo. Tale importante occasione di studio ed approfondimento potrà essere vissuta dai ragazzi con incontri in presenza proprio con gli autori delle due opere letterarie, che essi hanno potuto leggere in classe durante l’ora del laboratorio di lettura. La sedicesima edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea, che si svolgerà dal 14 al 21 aprile, vedrà una tappa in quel della provincia siracusana e proprio al “Manzoni-Dolci”, grazie all’impegno del dirigente scolastico, prof. Enzo Lonero, il quale fortemente ha voluto proseguire con tale interessante idea progettuale, che potenzia l’offerta formativa scolastica. Si tratta di un importante progetto d’eccellenza, fiore all’occhiello siciliano, annoverato a livello nazionale. Il dirigente Lonero ha pensato di coinvolgere le classi terminali della scuola Primaria ed ha dichiarato: “La scuola crede che il progresso di una società passi soprattutto attraverso il libro e la lettura, che abitua a riflettere, a pensare e a sognare… Siamo in dovere di mostrare ai giovani come sia ancora possibile sognare e fare delle nostre aspirazioni realizzazioni concrete e tangibili attraverso l’impegno serio e lo studio. Auguri ai ragazzi della mia scuola che già domani potranno vivere tale esperienza, che li vedrà certamente arricchiti e migliorati”. Gli incontri inizieranno domani 14 aprile con le classi quinte, che incontreranno la scrittrice Cristina Bellemo, giornalista, direttrice responsabile de L’AbBeCedario, notiziario di A.B.C., Associazione Bambini Chirurgici dell’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste. Autrice di vari libri per Edizioni Messaggero Padova, Erickson, Zoolibri, Rizzoli, Il Castoro, ha vinto numerosi premi letterari, tra i quali, con La leggerezza perduta, il Trofeo Baia delle favole nell’ambito del Premio Andersen. Il libro della Bellemo, intitolato “Io e il falco”, parla di un profondissimo rapporto tra l’uomo e la natura, scaturito dall’amore per la falconeria e per i rapaci. Giorno 21 aprile, invece, le classi quarte incontreranno Dino Ticli, del quale hanno approfondito “Il sogno di Martin”, un’opera che parla di Martin, un ragazzo nero nell’America degli anni ‘30, che ci testimonia l’invincibilità delle idee anche di fronte al tempo e alla morte. Ticli vive a Lecco, dove insegnava scienze in un liceo. Si è laureato in Scienze geologiche presso l’Università degli Studi di Milano, con approfondimenti in campo zoologico e botanico. Collabora con un museo di storia naturale, per il quale ha curato esposizioni e guide. Fin dal 1986, scrive testi per ragazzi. La manifestazione “XVI Festa del Libro Edizione 2023” di Zafferana Etnea coinvolgerà oltre 10.000 bambini e studenti delle scuole di ogni ordine e grado delle province di Catania, Siracusa ed Enna. Anche quest’anno parteciperanno autori nazionali ed internazionali, che si alterneranno durante gli oltre 200 appuntamenti, che sono stati previsti dall’Associazione Calicanto, realizzata in collaborazione con il Comune, con il Circolo didattico, l’Istituto comprensivo, l’Università, l’Accademia delle Belle arti, la rivista Andersen, l’Associazione Amici Festa del Libro – Il sasso nello stagno e la Festa della lettura e del libro. Un ricchissimo e complesso carnet di incontri a corollario della manifestazione, dedicato a bambini, ragazzi, docenti genitori e adulti; incontri con gli autori nelle scuole aderenti alla rete: eventi, narrazioni, presentazioni di novità editoriali, mostre, spettacoli, seminari legati alla didattica e alla metodologia della scrittura, della lettura e dell’illustrazione. Il festival del libro rappresenta un’occasione stupenda per ospitare in Sicilia, ed anche nella piccola cittadina di Priolo Gargallo, autori di libri per bambini di fama internazionale, attraverso momenti dedicati alla scoperta ed alla riscoperta del piacere della lettura spesso svilito da un uso smodato degli strumenti elettronici. La Festa del Libro è dedicata a tutti coloro che amano leggere e che amano scrivere, un progetto di eccellenza, di animazione alla lettura, per il quale i ragazzi priolesi si stanno preparando da diversi mesi ed ora potranno finalmente esaudire tutte le loro curiosità, conversando ed intervistando i due autori, che sosteranno per un giorno a Priolo Gargallo, giunti per l’evento della Festa del Libro. A firmare il manifesto dell’edizione 2023 della Festa del Libro di Zafferana Etnea è Sonia Maria Luce Possentini, Premio Andersen come migliore illustratrice nel 2017. «I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le ali». L’aforisma di Helen Hayes diviene il filo conduttore della XVI edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea. Ospite della manifestazione uno degli illustratori più conosciuti al mondo: Lorenzo Mattotti, fumettista, regista e sceneggiatore italiano; vive e lavora a Parigi. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Pubblica su The New Yorker, Le Monde, Das Magazin, Suddeutsche Zeitung, Nouvel Observateur, Corriere della Sera e Repubblica. Per l’infanzia illustra vari libri, tra cui “Pinocchio” e “Eugenio”, che vince nel ’93 il Grand Prix di Bratislava, uno dei massimi riconoscimenti nell’editoria per ragazzi. In programma anche alcune mostre: “Notiziario. Uno sguardo sulla realtà, che non lascia mai nell’indifferenza. Un j’accuse che si riempie di senso nel solo susseguirsi delle notizie quotidiane”, l’amarezza del reale con le tavole di Armin Greder.

