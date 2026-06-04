Marina di Priolo: al via la riqualificazione del litorale, oltre 20 multe per sosta irregolare

Continuano a ritmo serrato i lavori di preparazione del litorale di Marina di Priolo per l’imminente stagione balneare.

Grazie alla collaborazione tra enti, l’IAS sta completando gli interventi di competenza a supporto del Comune di Priolo Gargallo. Nel frattempo, gli operatori della PrioloinHouse hanno avviato lo sfalcio dell’erba lungo la pista ciclabile, rimuovendo i vasi danneggiati dal tempo. Quelli ancora integri saranno rimodernati e valorizzati.

Domani l’IGM interverrà per la pulizia dell’area dai rifiuti. I lavori proseguono anche all’interno del Giardino del Mare.

Prevista inoltre la rimozione di fioriere, vasi e panchine danneggiate nell’area mercatale, che saranno sostituite con nuovi arredi. Nei prossimi giorni partiranno i lavori di ripristino della rete idrica per il funzionamento delle docce.

Stretta sui parcheggi per disabili

“A questi interventi ne seguiranno altri altrettanto importanti”, dichiarano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri, ringraziando PrioloinHouse, IAS e gli uffici comunali per il lavoro svolto.

I due amministratori lanciano un messaggio chiaro: “I diritti delle persone con disabilità non vanno in vacanza. Lo scorso weekend la Polizia Municipale ha elevato oltre 20 sanzioni ad automobilisti che hanno occupato impropriamente gli stalli riservati ai disabili sul litorale. Invitiamo cittadini e visitatori a maggiore senso civico e rispetto: i posti per i diversamente abili non devono essere occupati da chi non ne ha diritto”.