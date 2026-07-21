Controlli a Priolo: hashish e coltello da 19 cm, due persone fermate

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Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Priolo Gargallo. Due interventi distinti hanno portato alla segnalazione di un uomo di 53 anni per possesso di droga e alla denuncia di un diciannovenne per porto illegale di coltello.

Segnalato 53enne agli arresti domiciliari per possesso di hashish

Nel corso dei controlli quotidiani alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, gli agenti della Polizia di Stato hanno segnalato un uomo di 53 anni, già agli arresti domiciliari, trovato in possesso di 2 grammi di hashish destinati all’uso personale. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo segnalato all’autorità amministrativa competente.

Denunciato 19enne per porto illegale di coltello

Nella stessa giornata, le Volanti del Commissariato di Priolo Gargallo, impegnate in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Reno un giovane di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un coltello con lama di 19 centimetri nascosto nella sella del ciclomotore. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato denunciato per porto illegale di arma bianca.