Siracusa: rubata l’epigrafe del colonnello D’Anna

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Trafugata al cimitero di Siracusa l’epigrafe bronzea della tomba del Colonnello Luigi D’Anna: trafugata l’epigrafe bronzea al Cimitero Comunale.

L’Associazione Culturale “Lamba Doria” di Siracusa ha sporto formale denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Ortigia, a seguito del vile furto, avvenuto in data ormai non accertabile, della lastra tombale in rilievo bronzeo dedicata alla memoria del Colonnello Luigi D’Anna. L’opera, risalente alla fine degli anni Venti del secolo scorso, custodisce un altissimo pregio artistico ed è formalmente posta sotto la tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

I nostri Cimiteri Comunali sono, purtroppo, costantemente profanati dall’agire di individui privi di scrupoli. Costoro, depredano le sepolture e le cappelle gentilizie dagli ornamenti bronzei che le decorano, alimentando il mercato clandestino dei metalli.

Nel fermo proposito di riparare a tale intollerabile offesa recata alla memoria dell’insigne ufficiale di fanteria, spentosi nel 1929, l’Associazione Culturale “Lamba Doria, in sinergia con il Direttore del Cimitero Comunale di Siracusa Arch. Giovanni Favuzza, si fa promotrice di un nobile impegno: far realizzare e ricollocare una fedele riproduzione del monumento sottratto, restituendo così decoro al luogo del suo riposo.