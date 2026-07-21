Siracusa, 65 dosi di cocaina sequestrate: arrestato 18enne, denunciato 26enne

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Operazione antidroga dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa. Arrestato un 18enne e denunciato in stato di libertà un 26enne, entrambi siracusani con precedenti per reati legati agli stupefacenti. Sequestrate 65 dosi di cocaina durante una perquisizione in via Santi Amato.

Perquisizione in via Santi Amato

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, hanno effettuato una perquisizione in una palazzina di via Santi Amato, dove era stata segnalata una possibile attività di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto 65 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, nella disponibilità del 18enne e del 26enne.

Arresto e denuncia

Il 18enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 26enne è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato. Entrambi risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio condotte dai Carabinieri di Siracusa, a pochi metri dal luogo dove, lo scorso 15 luglio, era già stata smantellata una piazza di spaccio