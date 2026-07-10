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Siracusa: cadono calcinacci dal palazzo Vermexio

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Cadono calcinacci da palazzo Vermexio e, per evitare problemi, sono dovuti intervenire i vigili urbani. L’episodio è stato segnalato nel primo pomeriggio, quando rono stato notsti alcuni pezzi del prospetto d’ingresso del palazzo del sanato. Ivigili del fuoco sono intervenuti in Ortigia per rimuovere, con l’impiego dell’autoscala, parti già staccate e pericolanti dalla facciata del Palazzo Vermexio, sede del Comune di Siracusa, in piazza Duomo. Gli elementi lapidei raccolti sono stati consegnati ai vigili urbani, presenti sul posto.

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