Albergo scuola, Auteri: “Inaugurazione inopportuna”

Controreplica del deputato regionale Carlo Auteri allo Iacp: “Se gli alloggi sono ancora in custodia, non erano pronti per essere inaugurati”.

“Continuo a ritenere – di e – che la migliore inaugurazione sia quella in cui si consegnano le chiavi agli assegnatari, dopo il collaudo e con gli alloggi pienamente abitabili. Il resto sono fotografie e propaganda. Se oggi si parla ancora di custodia temporanea, di procedure in corso e di adempimenti da completare, significa semplicemente che quelle famiglie non possono ancora vivere nelle case che sono state presentate come restituite alla città perché manca il collaudo. E si è inaugurata un’opera pubblica priva di collaudo. Questo è il punto. Quanto alla direzione dell’Istituto, apprendo che il direttore Cannarella resterà in carica fino al 1° agosto. Proprio per questo mi chiedo perché l’interpello sia stato avviato solo a ridosso della scadenza, anziché programmare per tempo la continuità amministrativa. Se, come viene riconosciuto nella stessa nota, Cannarella rappresenta un punto di riferimento per l’Ente, sarebbe stato più lineare garantirne la prosecuzione o, quantomeno, evitare di arrivare all’ultimo momento su un ruolo così delicato.Non mi interessano le polemiche personali. Mi interessa che le famiglie possano entrare nelle loro case e che gli enti pubblici siano organizzati per garantire continuità, efficienza e risultati. Su questo continuerò a vigilare.