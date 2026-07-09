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Eventi, Siracusa

Siracusa Pride 2026: l’ordinanza sulla mobilità

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In occasione del “Pride 2026” di Siracusa, su disposizione del settore Mobilità e trasporti, è stata predisposta un’ordinanza sulla mobilità: il tratto di via XX settembre compreso tra via Salvatore Chindemi e piazza Emanuele Pancali sarà chiuso al traffico e alla sosta dalle ore 21 all’una.


Oltre alla rimozione obbligatoria dei mezzi, l’ordinanza prevede che il ponte Santa Lucia sia percorribile in entrambi i sensi. Chi dovrà uscire da Ortigia, superato il ponte, dovrà svoltare a destra per riva della Darsena.


Il corteo del Pride, invece, partirà alle 18 da piazza Euripide percorrendo viale Diaz, largo Calipari, via
Catania, corso Umberto, via dei Mille, via Chindemi, corso Matteotti e si fermerà in piazza Archimede.

In tutto il percorso sarà in vigore i divieto di transito solo per il tempo necessario al passaggio della sfilata.

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