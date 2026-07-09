Siracusa: controlli straordinari alla Borgata della Polizia di Stato

Nella serata di lunedì e di ieri gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato nel quartiere Borgata dei severi controlli; in particolare nei pressi di Piazza santa Lucia e delle vie limitrofe.

I servizi, disposti dal Questore Aldo Fusco, hanno avuto l’obiettivo di rafforzare la presenza della Polizia nel quartiere per innalzare la percezione di sicurezza nei residenti.

Cosa è emerso dai controlli alla Borgata

Il dispositivo di prevenzione e sicurezza ha previsto l’effettuazione di numerosi posti di controllo con l’identificazione di 243 persone e la verifica di 72 mezzi. Le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada registrate sono 7.

Nel corso dei controlli sono stati identificati alcuni cittadini extracomunitari nei pressi di esercizi commerciali, sottoposti a loro volta a controlli. Un uomo tunisino, irregolare sul territorio nazionale, e che non aveva ottemperato ad una precedente espulsione è stato denunciato e condotto in un centro di permanenza per il futuro rimpatri nel paese d’origine.

Attualmente sono in corso accertamenti in ordine ad alcune abitazioni insistenti nella zona occupate da cittadini stranieri per valutare le condizioni igienico – sanitarie e legali.