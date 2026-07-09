Priolo: Peppe Bosco si dimette da Priolo In House

Una notizia dell’ultimo minuto, che arriva come una comunicazione di tipo personale da parte di Peppe Bosco, che si dimette dalla carica di Amministratore Unico di Priolo In House.

Una decisione avvenuta sulla base delle criticità registrate in queste settimane e che ha dichiarato non dipendere dal proprio operato. “È stata una decisione difficile – dichiara Bosco tramite un post facebook – ponderata sotto ogni aspetto e assunta esclusivamente per tutelare la mia persona e la mia serenità. Si tratta di una scelta che non avrei mai voluto compiere.

Avevo accettato questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e amore per il mio paese, con la convinzione di poter contribuire concretamente al miglioramento di Priolo In House e del servizio reso alla comunità. Purtroppo, le circostanze che si sono determinate mi hanno indotto, mio malgrado, ad assumere questa decisione“.

Due mesi di interventi concreti ribaditi da Bosco

L’ex amministratore ha dichiarato di aver lasciato un’azienda con persone “competenti, serie e motivate, alle quali auguro di continuare a lavorare con lo stesso spirito di servizio verso la comunità“.

I risultati ottenuti elencati dall’ex amministratore riguardano:

Il fatturato cresciuto di circa il 50%,

Un solo caso di malattia in due mesi su 17 dipendenti, per quanto riguarda il personale

Il dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali

La programmazione di nuove assunzioni

Il rinnovo del parco mezzi

L’acquisto di nuove attrezzature

L’attenzione al rispetto dei dispositivi di protezione individuale.

Numerosi anche gli interventi sul territorio “restituendo decoro e funzionalità a molte aree del nostro paese. Tutto questo dimostra che, quando si lavora con serietà, passione e spirito di squadra, i risultati arrivano“.

La scelta più corretta per Bosco e il supporto per la comunità

Bosco ha inoltre evidenziato come rimarrà a disposizione della comunità con il suo impegno ed esperienza con uno sguardo anche al futuro: “Qualora in futuro – dice Bosco – dovessero cambiare le condizioni che hanno determinato questa decisione, ogni eventuale nuova situazione potrà essere valutata con serenità e senso di responsabilità, sempre ed esclusivamente nell’interesse della comunità e di Priolo“.

Dopo i ringraziamenti a direttore, dipendenti, cittadini, assessori, dirigenti comunali e il Comandante della Polizia Municipale ha infine augurato buon lavoro a chi guiderà Priolo In House insieme a una squadra di dipendenti e collaboratori dal grande valore umano e professionale.