Danni da taglio ai cavi sulla Tirrenica e sulla Jonica-Ferrovie Calabria, atto doloso blocca i treni. Circolazione in ripresa dalle 8.20

Atto doloso sulla rete ferroviaria calabrese: danneggiata in diversi punti la linea, con il taglio dei cavi rilevato tra San Lucido e Longobardo, sulla Tirrenica, e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto, sulla Jonica. Lo confermano i primi accertamenti di Rete Ferroviaria Italiana.

Da questa mattina la circolazione dei treni è stata sospesa da Battipaglia (Salerno) a Paola (Cosenza), con ripercussioni su tutta la regione: ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorrenza hanno interessato l’intera rete calabrese.

La circolazione è in graduale ripresa dalle 8.20 sulle linee Salerno–Paola, Catanzaro Lido–Taranto, Sibari–Paola e Cosenza–Paola. I tecnici di Rfi sono intervenuti prontamente per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura.

Informazioni aggiornate sulla circolazione sono disponibili nelle stazioni e sui canali Infomobilità di Rfi e Trenitalia.