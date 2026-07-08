Calcio, il Siracusa ha depositato la domanda di iscrizione alla serie D

Con una breve nota, pubblicata sul profilo social, il Siracusa Calcio 1924 ha comunicati di aver depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie D 2026/27, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste. Adesso la palla passa alla Lnd che dovrà ratificare l’iscrizione del sodalizio azzurro al campionato di serie D.
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