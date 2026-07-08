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Ambiente, Attualità, Rifiuti, Sicilia, Siracusa

Rifiuti: On. Carta annuncia oltre 5,3 milioni ai Comuni di Siracusa

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L'onorevole Carata annuncia per i rifiuti lo stanziamento di milioni ai Comuni siciliani

Arriva un intervento concreto per le amministrazioni locali che permette di recuperare parte delle maggiori spese sostenute per il conferimento dei rifiuti e liberare risorse da destinare ai servizi per i cittadini e al miglioramento delle politiche ambientali del territorio. Il provvedimento è stato anticipato dall’on. Giuseppe Carta, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale Siciliana ed esponente di Grande Sicilia.

Sostegno ai Comuni per la tutela dell’ambiente

La tutela dell’ambiente, secondo l’on. Carta passa anche dal sostegno ai Comuni, che ogni giorno affrontano costi elevati per garantire il servizio di gestione dei rifiuti. “Con questo intervento – dichiara Carta – diamo una risposta concreta agli enti locali, consentendo loro di recuperare gli extracosti sostenuti e di programmare con maggiore serenità investimenti rivolti all’efficienza del servizio e alla sostenibilità ambientale“.

Premiare buone pratiche e gestione efficiente dei rifiuti

L’obiettivo è quello di stare al fianco dei Comuni in un percorso che:

  • premia le buone pratiche,
  • favorisce una gestione più moderna ed efficiente del ciclo dei rifiuti e della differenziazione
  • rafforza le politiche di economia circolare, incrementando la raccolta differenziata e riducendo l’impatto ambientale.

Perché ricorda Carta “Investire sull’ambiente significa investire sulla qualità della vita dei cittadini e sul futuro dei nostri territori”. Per la provincia di Siracusa il contributo complessivo ammonta a 5.345.639,83 euro. Tra i contributi più consistenti ci sono quelli destinati ai Comuni di Siracusa (1.807.155,20 euro), Augusta (809.602,29 euro), Noto (514.470,58 euro), Avola (443.885,11 euro), Lentini (333.727,61 euro), Carlentini (225.415,26 euro), Pachino (215.396,64 euro) e Priolo Gargallo (206.690,49 euro).

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