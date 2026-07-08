Circolo Canottieri Ortigia: il secondo rinforzo per la nuova stagione sarà Marnick Snel

Arriva una novità nella squadra del Circolo Canottieri Ortigia 1928: l’olandese Marnick Snel.

Sarà lui il secondo rinforzo per la stagione 2026/2027 con alle spalle un’esperienza internazionale.

Classe 2004, difensore dotato di grande forza fisica (186 cm per 95 kg) dopo aver iniziato la sua carriera in patria, con la calottina del Polar Bears Ede, nel 2024 si trasferisce in Croazia, dove gioca per due stagioni con il Primorje di Rijeka.

A livello di nazionale – dopo aver fatto la trafila nelle formazioni giovanili – dal 2023 gioca stabilmente nella

nazionale assoluta dell’Olanda, con la quale ha partecipato a numerosi tornei, inclusi gli Europei disputati lo scorso

gennaio a Belgrado.

“Sono davvero entusiasta – dice Snel – di entrare a far parte dell’Ortigia e sono grato per questa opportunità e per la fiducia che il club mi ha accordato. Tutti quelli con cui ho parlato mi hanno raccontato cose meravigliose sull’Ortigia. Sono pronto a dare il massimo per questo club, per aiutarlo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati per la prossima stagione”.

