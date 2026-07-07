Vittoria: madre e figlio litigano e finiscono in ospedale

VITTORIA (RG) – Madre e figlio versano in gravi condizioni dopo una lite sfociata nel sangue. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio a Vittoria.

Aggressione per strada, poi il volo dal terzo piano

Secondo una prima ricostruzione dei poliziotti del locale commissariato, sarebbe stato il figlio ad aggredire la madre per strada. Dopo averla gravemente ferita, sarebbe salito sul lucernario al terzo piano del palazzo, lasciandosi cadere nel vuoto.

Entrambi in ospedale con prognosi riservata

Entrambi i congiunti sono stati trasportati in ambulanza in ospedale, entrambi con prognosi riservata a causa delle lesioni riportate dalla donna durante l’aggressione e dal figlio per la caduta dall’alto.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno scatenato la lite. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei due né sulle condizioni cliniche specifiche.