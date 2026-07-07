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Ambiente, Attualità, Rifiuti, Solarino

Rifiuti abbandonati a Solarino, Spada: “Nessuno sconto per i fitusi che inquinano”

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Solarino rifiuti abbandonati si pronuncia il sindaco Spada

Dopo la vicenda del 3 luglio che ha visto il sequestro di un autocarro per rifiuti abbandonati, a Solarino si replica.

Un uomo è stato denunciato per abbandono rifiuti dopo essere stato individuato dal sistema di videosorveglianza che copre la zona del Cimitero comunale. Gli agenti della Polizia Municipale hanno potuto identificare il responsabile che, oltre al sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa.

Abbiamo beccato – dice il sindaco Spada – l’ennesimo ‘fituso’ che ha pensato bene di scaricare un divano nel parcheggio del cimitero comunale. Qualcuno ancora non ha capito che abbandonare i rifiuti è un reato, per questo abbiamo subito provveduto a denunciare il responsabile, a cui sicuramente sarà comminata una multa salata che ripagherà, almeno in parte, l’inquinamento che è stato perpetrato sul nostro territorio”.

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