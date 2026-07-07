Avola: l’agrumicoltura siciliana si confronta con il futuro

La sopravvivenza della qualità e tracciabilità delle produzioni d’eccellenza, è possibile riuscirci in un mercato competitivo?

Questo l’obiettivo su cui far luce di “Zeste di Sicilia: gli agrumi tra gusto, cultura e innovazione”. Un appuntamento specialistico e gratuito che si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 luglio ad Avola dalle 19.00 presso la Cantina Assennato, con i principali protagonisti del comparto agricolo isolano.

Promosso dall’Associazione Culturale Ar@mGià e finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, già il nome “Zeste” (buccia dell’agrume) è emblematico.

Vuole rimarcare quanto in un mercato sempre più competitivo, la buccia sia un simbolo di resistenza e protezione del patrimonio bio – agroalimentare della Sicilia. Protezione, a cui si unisce anche l’introduzione di moderne tecnologie agronomiche per il rilancio economico delle aziende locali.

L’incontro fatto di dibattiti e risposte

I tavoli di lavoro e i dibattiti in programma si concentreranno sulle risposte concrete da dare alle nuove sfide climatiche e di mercato, con un focus centrale: la filiera corta. Incentivare il consumo stagionale e il contatto diretto tra produttore e consumatore finale non è più solo una scelta etica, ma una necessità commerciale per garantire la giusta redditività alle imprese agricole del territorio e azzerare i costi energetici superflui della distribuzione.

“La cooperazione strategica tra il tessuto produttivo e le istituzioni regionali testimonia la volontà comune di posizionare le nostre eccellenze agrumicole sui mercati moderni, salvaguardando l’autenticità delle nostre tradizioni e la trasparenza della filiera”.

Palinsesto con ospiti, laboratori e banchi d’assaggio

Le due giornate prevedono vari approfondimenti, in particolare sui processi di digitalizzazione e automazione applicati alla trasformazione degli agrumi, capaci di efficientare le colture e ottimizzare le risorse idriche senza mai alterare le proprietà organolettiche uniche del prodotto siciliano. Saranno previsti anche:

sessioni tecniche guidate da agronomi ed esperti del settore

laboratori sensoriali

banchi d’assaggio aperti al pubblico.

L’evento, inoltre, si inserisce in una visione di sviluppo rurale integrato, capace di generare un forte indotto anche sul piano del turismo enogastronomico, intercettando i flussi di viaggiatori che cercano nel siracusano un’esperienza di scoperta autentica.