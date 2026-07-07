BRL european cup: round 2 fa arriva a BRNO

La Bagger Racing League European Cup torna protagonista in pista per il Round 2 della stagione 2026. Dal 10 al 12 luglio sarà all’Automotodrom Brno, uno dei circuiti più iconici e tecnici del panorama motociclistico europeo.
Dopo la partenza di stagione a Cremona, il campionato continentale per le bagger arriva in Repubblica Ceca per un appuntamento inserito nel contesto del Round 3 dell’Alpe Adria International Championship. Un palcoscenico internazionale di altissimo livello, che conferma la crescita e il posizionamento sempre più solido della BRL European Cup all’interno del motorsport europeo.
Il programma del weekend di gara comincerà venerdì con le prove libere, per poi entrare nel vivo tra sabato e domenica con il format di doppia gara.
Aumenta l’attesa per i protagonisti della griglia 2026, con il ritorno del portoghese André Pires e il debutto dell’italiano Simone Saltarelli, che porteranno ulteriore interesse a un weekend già ricco di contenuti tecnici e sportivi.
Accanto a loro, piloti di esperienza internazionale: Rubén Xaus; Marco Attanasio; il giapponese Takeshi Ishizuka e l’italiano Andrea Tomio pronti a gareggiare per