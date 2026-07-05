Pallamano, Albatro Siracusa: dall’Arendal arriva Lorentzen

Il norvegese rinforza attacco e difesa. Garralda: “Fisicità e tecnica al servizio della squadra”

SIRACUSA – La Teamnetwork Albatro Siracusa si rinforza con un innesto dal campionato norvegese. Jakob Falk Lorentzen, ala sinistra classe ’99, arriva dall’Arendal e vestirà la maglia numero 5 biancoblu nella stagione 2026/27.

Lorentzen, cresciuto nella squadra della sua città d’origine, ha debuttato nella massima serie norvegese chiudendo l’ultima stagione con 47 reti. Centimetri, chili e qualità tecniche che hanno convinto il tecnico Mateo Garralda e il direttore generale Gabriele Di Stefano durante la visita del giocatore a Siracusa, avvenuta nella sosta del campionato norvegese.

“Club professionale, grandi ambizioni”

“Quando sono arrivato a Siracusa per visitare il club e la città, sono stato seguito con grande attenzione fin dall’aeroporto”, ha dichiarato Lorentzen. “Il club è apparso molto professionale e nutre grandi ambizioni; questo aspetto mi piace molto. Attendo con entusiasmo questa nuova esperienza e farò tutto il possibile per garantire il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Fisicità, professionalità e alto tasso tecnico-tattico: Lorentzen si candida a pedina chiave nel roster 2026/27 dell’Albatro, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della squadra.

Nota: Articolo costruito su comunicato ufficiale del club. Manca l’età precisa del giocatore (indicata come classe ’99 per coerenza con debutto in massima serie). Eventuali aggiornamenti con conferenza stampa di presentazione.

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