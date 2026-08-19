L’iconografia ortodossa e il dono a Papa Leone

C’è un filo prezioso che unisce la tradizione iconografica bizantina, la spiritualità ortodossa romena e il dialogo tra le diverse confessioni cristiane: è un filo fatto di fede, cultura, arte e uomini capaci di trasformare la materia in testimonianza spirituale. Tra questi occupa un posto particolare padre Cristian Dragomirescu, sacerdote della Chiesa ortodossa romena, iconografo e ritrattista di grande sensibilità artistica, la cui opera rappresenta oggi una delle espressioni più interessanti dell’arte sacra romena contemporanea.

A confermare il valore della sua arte è anche un episodio particolarmente significativo: il 3 giugno di quest’anno, in Vaticano, una sua icona è stata offerta a Sua Santità Papa Leone XIV nel corso di un incontro. L’opera, dipinta su legno secondo i canoni della tradizione bizantina, raffigura San Leone Magno, santo protettore e titolare del nome pontificale dell’attuale Pontefice. A consegnare l’icona al Santo Padre è stato il Principe Șerban Dimitrie Sturdza, europarlamentare, vicepresidente del partito Acțiunea Conservatoare e membro dell’European Christian Political Party, che ha avuto così l’occasione di incontrare nuovamente Papa Leone XIV. Il dono è stato fatto a nome dello stesso Principe Sturdza, di padre Cristian Cherecheș e di padre Cristian Dragomirescu. Secondo quanto riferito dal Principe Sturdza, il Pontefice avrebbe osservato attentamente l’icona, ricevendola con grande gioia. Un gesto apparentemente semplice, ma dal forte significato simbolico, soprattutto in un momento storico nel quale il dialogo e la collaborazione tra cristiani assumono un’importanza sempre maggiore.

“In tempi turbolenti, l’unità dei cristiani attraverso la conservazione dell’identità di ciascuna confessione cristiana è essenziale”, ha sottolineato il Principe Sturdza. L’opera di padre Cristian Dragomirescu non è soltanto una rappresentazione artistica di un santo, ma una vera e propria pagina di storia della cristianità. San Leone Magno, vissuto nel V secolo, fu una delle grandi figure della Chiesa antica, difensore della fede contro le eresie del suo tempo e protagonista di importanti momenti della storia di Roma. La tradizione ricorda il suo incontro con Attila e, successivamente, le trattative con Genserico, re dei Vandali, durante le quali cercò di salvaguardare la popolazione e la città di Roma. È proprio questa figura di pastore, difensore della fede e uomo di dialogo che padre Dragomirescu ha voluto rappresentare attraverso la propria arte. Ma dietro quell’immagine c’è molto di più: c’è lo studio delle antiche regole dell’iconografia, la conoscenza della tradizione bizantina e una ricerca teologica che accompagna ogni sua opera. Lo stesso padre Cristian Dragomirescu ha spiegato di aver realizzato l’icona seguendo i canoni iconografici appresi anche attraverso lo studio dell’Erminia di Dionisio di Furna, uno dei testi fondamentali della tradizione iconografica ortodossa. Sul retro dell’icona è stata inoltre scritta una preghiera di benedizione per il Santo Padre, a testimonianza del significato spirituale attribuito all’opera. Cristian Dragomirescu è nato a Câmpulung Muscel il 28 ottobre 1975. La sua formazione artistica comincia al Liceo d’Arte “Dinu Lipatti” di Pitești, dove studia pittura nella classe del professor Șerban Popescu. Successivamente intraprende gli studi di Teologia Pastorale presso l’Università di Pitești. Dal 2007 è sacerdote presso la chiesa della “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” di Ștefănești, un luogo di culto dalla lunga storia, fondato nel 1628 dal grande jupân Mușat e dalla moglie, jupânița Dospina. La sua formazione, tuttavia, non si è fermata alla pittura e alla teologia. Nel 2021 ha completato un master in restauro dell’icona e della pittura murale, mentre attualmente è dottorando presso l’Università di Bucarest, dove conduce una ricerca dedicata all’antropologia dell’icona in San Giovanni Damasceno. È proprio questa fusione tra arte, teologia, ricerca e vita sacerdotale a rendere particolarmente significativa la sua figura. Definire padre Cristian Dragomirescu semplicemente “pittore” sarebbe infatti riduttivo. L’iconografo ortodosso non dipinge semplicemente un’immagine religiosa: attraverso forme, colori, simboli e proporzioni cerca di trasmettere una realtà spirituale. L’icona non è soltanto qualcosa da guardare, ma qualcosa davanti alla quale pregare. Ed è in questa prospettiva che si comprende il percorso artistico di Dragomirescu: la pittura diventa una forma di servizio alla Chiesa e alla fede. Le sue opere sono il risultato di una ricerca nella quale la tradizione non viene considerata come qualcosa di statico, ma come un patrimonio vivo da conoscere, rispettare e trasmettere alle nuove generazioni. Nel suo lavoro convivono dunque la mano dell’artista, la formazione del teologo e la sensibilità del sacerdote. Nel corso degli anni padre Cristian Dragomirescu ha realizzato numerose esposizioni di icone e ritratti, in Romania e all’estero, portando la propria arte oltre i confini del Paese. La sua attività internazionale proseguirà anche quest’anno con una nuova esposizione prevista a New York tra ottobre e novembre. Il dono dell’icona a Papa Leone XIV rappresenta quindi un ulteriore momento significativo di un percorso artistico e spirituale che ha come punto di riferimento la tradizione della Chiesa orientale e, nello stesso tempo, la volontà di dialogare con il mondo contemporaneo. Un’opera nata dalla tradizione ortodossa romena è così arrivata nelle mani del Vescovo di Roma. Un gesto artistico, certamente, ma anche un gesto di fratellanza cristiana. E forse è proprio questa la forza più autentica dell’arte di padre Cristian Dragomirescu: riuscire a trasformare il legno, i colori e i pigmenti in un linguaggio capace di parlare alla fede, alla cultura e all’uomo, al di là delle frontiere e delle confessioni. Per questo padre Cristian Dragomirescu può essere considerato una delle figure più rappresentative dell’iconografia ortodossa romena contemporanea: un sacerdote che dipinge, ma soprattutto un sacerdote che attraverso la pittura continua a testimoniare la fede della Chiesa.