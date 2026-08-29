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Guerra, Mondo, Russia, Ucraina

Nuovo attacco con droni su Kiev: forti esplosioni udite in tutta la città

L’aeronautica militare ucraina ha segnalato la presenza di velivoli senza pilota nella regione, alcuni dei quali diretti verso la capitale
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La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni contro Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in diverse zone della città.

A riferirlo è l’agenzia ucraina Rbc, che cita il canale Telegram dell’aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente presente sul posto.

In seguito alla minaccia di un attacco con droni, nella capitale è stato diramato un allarme aereo. L’Amministrazione militare della città di Kiev, la Kgva, ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente il rifugio più vicino e a rimanervi fino alla conclusione dell’allerta.

Contemporaneamente, l’aeronautica militare ucraina ha registrato la presenza di droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali sarebbero stati diretti verso la capitale.

Al momento, sulla base delle informazioni riportate, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’eventuale entità dei danni o sulla presenza di feriti.

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