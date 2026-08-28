Re Harald di Norvegia ricoverato a Oslo: Haakon assume le funzioni di reggente

Il re di Norvegia Harald V, 89 anni, è ricoverato dal 17 agosto al Rikshospitalet, l’ospedale nazionale di Oslo, dopo che un controllo medico ha evidenziato una forma di anemia emolitica, una malattia che provoca la distruzione anormalmente rapida dei globi rossi.

Le condizioni del sovrano si sono aggravate a causa di un’infezione batterica nel sangue. Secondo le informazioni diffuse dalla Casa reale norvegese, Harald è sottoposto a trattamento antibiotico e il quadro clinico è stato definito molto grave, pur risultando successivamente stabile.

Il principe ereditario Haakon, 53 anni, sta svolgendo le funzioni di reggente durante il ricovero del padre. Haakon e la moglie Mette-Marit non sono però diventati i nuovi sovrani: la successione al trono avverrà soltanto dopo la morte o l’abdicazione di Harald V.

In seguito alle notizie sulle condizioni del re, alcuni cittadini si sono avvicinati al Palazzo reale di Oslo per deporre fiori. Insieme alla moglie, la regina Sonja, Harald aveva programmato per l’autunno una serie di visite in diversi comuni norvegesi.

Nonostante l’età e i problemi di salute, il re aveva continuato a svolgere parte dei propri incarichi ufficiali, anche con l’aiuto di un bastone. Tra gli ultimi impegni figurava l’incontro con la Nazionale norvegese di calcio al rientro in patria, dopo la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali.

Nota: al momento, la notizia riguarda il ricovero e la reggenza temporanea del principe Haakon, non l’ascesa al trono di Haakon e Mette-Marit.