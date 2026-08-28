Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Europa, Mondo, Norvegia, Notizie

Re Harald di Norvegia ricoverato a Oslo: Haakon assume le funzioni di reggente

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Il re di Norvegia Harald V, 89 anni, è ricoverato dal 17 agosto al Rikshospitalet, l’ospedale nazionale di Oslo, dopo che un controllo medico ha evidenziato una forma di anemia emolitica, una malattia che provoca la distruzione anormalmente rapida dei globi rossi.

Le condizioni del sovrano si sono aggravate a causa di un’infezione batterica nel sangue. Secondo le informazioni diffuse dalla Casa reale norvegese, Harald è sottoposto a trattamento antibiotico e il quadro clinico è stato definito molto grave, pur risultando successivamente stabile.

Il principe ereditario Haakon, 53 anni, sta svolgendo le funzioni di reggente durante il ricovero del padre. Haakon e la moglie Mette-Marit non sono però diventati i nuovi sovrani: la successione al trono avverrà soltanto dopo la morte o l’abdicazione di Harald V.

In seguito alle notizie sulle condizioni del re, alcuni cittadini si sono avvicinati al Palazzo reale di Oslo per deporre fiori. Insieme alla moglie, la regina Sonja, Harald aveva programmato per l’autunno una serie di visite in diversi comuni norvegesi.

Nonostante l’età e i problemi di salute, il re aveva continuato a svolgere parte dei propri incarichi ufficiali, anche con l’aiuto di un bastone. Tra gli ultimi impegni figurava l’incontro con la Nazionale norvegese di calcio al rientro in patria, dopo la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali.

Nota: al momento, la notizia riguarda il ricovero e la reggenza temporanea del principe Haakon, non l’ascesa al trono di Haakon e Mette-Marit.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts