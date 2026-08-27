Ossa umane tra i rifiuti: e la morte perde rispetto

C’è qualcosa di profondamente inquietante nella vicenda che arriva dal cimitero comunale di Marsala. Alcuni resti umani, tra cui ossa e due teschi, sono stati fotografati all’interno di un contenitore per la raccolta dei rifiuti, proprio mentre nel camposanto erano in corso operazioni di estumulazione affidate a una ditta esterna. La segnalazione, resa pubblica attraverso i social dalla consigliera comunale Eleonora Milazzo, ha immediatamente suscitato sconcerto e indignazione.

La vicenda presenta ancora molti interrogativi. La Polizia municipale, intervenuta dopo la segnalazione, non ha trovato sul posto i resti immortalati nella fotografia. Il Comune ha quindi avviato verifiche e chiesto chiarimenti alla ditta incaricata delle operazioni, mentre saranno gli accertamenti delle autorità a stabilire cosa sia realmente accaduto e se vi siano responsabilità.

Ma al di là delle responsabilità, che dovranno essere accertate senza anticipare conclusioni, questa storia apre una riflessione che va ben oltre Marsala.

Che cosa è rimasto del rispetto per i nostri morti?

Il cimitero dovrebbe essere uno degli ultimi luoghi nei quali l’essere umano dovrebbe dimenticare la propria dignità. È il luogo del silenzio, del ricordo, della preghiera. È il luogo dove una persona porta un fiore, accende una candela, si raccoglie davanti alla tomba di chi ha amato. Dietro ogni bara, dietro ogni nome inciso su una lapide, esiste una storia, una famiglia, degli affetti e un dolore.

E anche quando di quella persona rimangono soltanto delle ossa, quelle ossa continuano a rappresentare qualcuno.

Non sono semplicemente materiale da eliminare. Non sono rifiuti. Non sono qualcosa da trattare con superficialità.

Sono ciò che resta di una vita.

Ed è proprio questo il punto che dovrebbe farci riflettere: una società si misura anche dal modo in cui tratta i propri morti. Il rispetto per chi non può più parlare dovrebbe essere un principio elementare, quasi sacro. Se davvero qualcuno avesse trattato quei resti in maniera incompatibile con la dignità dovuta a una persona defunta, ci troveremmo davanti non soltanto a una possibile irregolarità, ma a una ferita profonda al senso stesso di civiltà.

Perché quando mi perdiamo il rispetto per i morti, rischiamo di perdere anche il rispetto per i vivi.

Esistono persone che sembrano aver smarrito perfino quel minimo di coscienza che dovrebbe impedire di trasformare un luogo sacro in un semplice spazio di lavoro o, peggio ancora, in un luogo dove tutto può essere trattato come materiale senza valore.

Eppure quei resti appartenevano a qualcuno che un tempo aveva un nome, una voce, una famiglia. Qualcuno che forse era stato stretto tra le braccia, amato, pianto e accompagnato proprio in quel luogo.

Per questo la vicenda di Marsala non dovrebbe essere liquidata soltanto come una notizia di cronaca.

Dovrebbe diventare una domanda rivolta alla nostra coscienza collettiva.

Siamo ancora capaci di provare rispetto davanti alla morte?

Il Comune di Marsala ha espresso «profondo sconcerto e ferma condanna» e ha assicurato che saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari, sottolineando che i resti di una persona defunta non possono essere trattati in maniera incompatibile con la dignità della persona, con la sua memoria e con il dolore dei familiari.

Ora bisogna fare chiarezza. Senza processi sommari, senza accuse preventive, ma anche senza minimizzare.

Perché davanti a un teschio dentro un contenitore dei rifiuti non dovrebbe esserci soltanto lo stupore per una fotografia diventata virale.

Dovrebbe esserci vergogna, indignazione e soprattutto rispetto.

La morte, prima ancora di essere la fine di una vita, dovrebbe ricordarci che siamo tutti esseri umani. E che, un giorno, anche di noi potrebbe rimanere soltanto qualcosa che merita di essere trattato con dignità.

Perché il rispetto per i defunti non è un optional. È una delle ultime prove della nostra umanità.