Asp Siracusa, nuovi incarichi dirigenziali: firmati i contratti

Nuovi incarichi dirigenziali all’Asp di Siracusa. Nei locali della Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale, alla presenza del commissario straordinario Gioacchino Iraci, della responsabile delle Risorse umane Lavinia Lo Curzio e dello staff del personale, sono stati firmati i contratti a conclusione delle procedure previste dall’avviso interno.

Cristina Bolazzi è stata nominata direttore dell’Unità operativa Affari generali, mentre Cosimo Dell’Arte assume l’incarico di responsabile dell’Unità operativa dipartimentale di Gastroenterologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Le nomine sono state effettuate sulla base delle valutazioni dei curricula professionali e delle competenze maturate.

Nel corso della stessa mattinata sono stati formalizzati anche diversi incarichi dirigenziali destinati al personale medico interno. Eliana Fasulo è stata individuata per il servizio Dialisi, Grazia Caldarella per le Retinopatie diabetiche, Cinzia Musso per l’Ambulatorio di diabetologia, Sebastiano Bianca per Anestesia e rianimazione e Rosaria Lombardo per il Pronto soccorso.

L’Azienda ha inoltre sottoscritto l’addendum contrattuale relativo a Daniele D’Angelo, nell’ambito dell’Unità Economato e acquisizione beni.

«Attraverso questi incarichi, l’Azienda intende dare il giusto rilievo a ruoli chiave, ponendo sempre al centro le esigenze della comunità», ha dichiarato il commissario straordinario Gioacchino Iraci. «Il nostro obiettivo prioritario è rafforzare l’organizzazione aziendale per offrire ai cittadini servizi sanitari e amministrativi sempre più efficienti e vicini al territorio».

Le nuove responsabilità puntano dunque a consolidare la struttura organizzativa dell’Asp e a valorizzare le professionalità interne, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi rivolti alla popolazione.