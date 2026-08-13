Fare le scale allunga la vita e riduce le probabilità di infarti e ictus: lo studio

Il mondo è fatto di scale: c’è chi scende e chi sale, diceva un detto; ma quel che scopriamo oggi è che questo movimento è vitale per la salute. Lo sforzo, infatti, secondo la ricerca dell’Università dell’East Anglia e del Norfolk and Norwich University Hospital pubblicata sull”American Journal of Cardiovascular Drugs’ allungherebbe la vita e ridurrebbe il rischio di ictus e infarti.

Lo studio e gli effetti sulla salute

Lo studio ha interessato un gruppo di persone che salivano regolarmente le scale e si è riscontrato il 39% di probabilità in meno di morire per problemi cardiaci e il 24% di probabilità in meno di morire per qualsiasi altra causa, rispetto a chi non le saliva con la stessa frequenza.

Oltre a meno probabilità di sviluppare gravi patologie cardiovascolari come infarto, ictus e insufficienza cardiaca.

Dopo aver esaminato 1.900 studi, gli scienziati hanno analizzato i dati di oltre 480.000 partecipanti provenienti da nove studi di alta qualità, con un periodo di ‘follow-up’ in media di 14 anni. Le persone erano sia soggetti sani che con una storia pregressa di problemi cardiaci. L’età dei partecipanti variava dai 35 agli 84 anni, oltre la metà donne.

“Dopo aver aggregato i risultati di oltre 450.000 partecipanti – ha dichiarato la dottoressa Sophie Paddock, della Norwich Medical School dell’Università dell’East Anglia – abbiamo riscontrato un’associazione costante tra salire le scale e un minor rischio di morte cardiovascolare e mortalità generale“.

Quanta attività fare?

L’attività delle scale ha l’aspetto positivo di poter essere svolta facilmente nell’arco della giornata a casa, al lavoro o in strutture commerciali, preferendola a comodi ascensori. È, inoltre, un’ottima opzione per chi non ha molto tempo o non ha facile accesso all’esercizio fisico, con benefici per il cuore garantiti.

Anche brevi periodi di attività fisica hanno effetti benefici sulla salute, basterebbero solo pochi minuti di salita delle scale più volte a settimana per migliorare la forma cardiorespiratoria e abbassare il colesterolo.