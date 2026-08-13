Siracusa, due feriti in una sparatoria

Due persone sono rimaste ferite dopo essere state raggiunte da colpi d’arma da fuoco esplosi questa mattina in via Augusto Von Platen, a Siracusa. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, diversi proiettili sarebbero stati esplosi contro alcune persone che si trovavano a bordo di un Ape calessino. I due feriti, padre e figlio, sono stati trasportati in ospedale. Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sulle loro condizioni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Mobile, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica della sparatoria e chiarire il movente. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Restano da chiarire diversi aspetti della vicenda, tra cui l’identità di chi ha aperto il fuoco e le circostanze che hanno portato alla sparatoria.