Priolo: installa telecamere nel lido, denunciato il titolare

Servizio straordinario interforze ad alto impatto a Priolo Gargallo, disposto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, con il supporto dell’ASP di Siracusa. Nel corso dei controlli sono state identificate 178 persone e verificati 90 veicoli. Tredici le sanzioni per violazioni al Codice della strada, tra cui guida senza patente e uso del cellulare alla guida.

Tre le persone denunciate. Un 32enne è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana e 15 di hashish, già suddivisi in dosi. Denunciato anche il titolare 48enne di una struttura ricettiva per la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati, oltre ad altre irregolarità amministrative.

Un 45enne, titolare di un lido, è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Sanzionato anche per lavoro nero.

Ulteriori controlli hanno interessato diverse attività commerciali: quattro sono state sanzionate per carenze igienico-sanitarie e altre irregolarità.

Il totale delle sanzioni ammonta a 17.596 euro. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in tutta la provincia di Siracusa.