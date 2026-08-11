Etna, dopo Catania si ferma anche Malta: cenere vulcanica blocca i voli

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L’aeroporto internazionale di Malta diffonde avviso urgente: “Pesanti interruzioni per nube di cenere”. Cancellazioni e ritardi significativi. Ai passeggeri: “Controllate lo stato del volo prima di recarvi in aeroporto”

MALTA/CATANIA, 11 agosto 2026 – Dopo Catania, anche Malta. La nube di cenere vulcanica generata dall’attività dell’Etna sta provocando un effetto domino sugli aeroporti del Mediterraneo centrale. L’aeroporto internazionale di Malta ha diffuso oggi un avviso urgente ai passeggeri a causa delle pesanti interruzioni dei voli.

CENERE IN QUOTA COMPROMETTE LA SICUREZZA: VERSO LA SOSPENSIONE OPERATIVA

Secondo quanto comunicato dall’aeroporto maltese, la presenza di cenere in quota sta compromettendo la sicurezza dei voli, rendendo necessaria una revisione immediata delle operazioni. Lo scalo si avvia verso una sospensione operativa che sta già causando cancellazioni e ritardi significativi.

RACCOMANDAZIONI AI PASSEGGERI: “NON PRESENTATEVI SE NON AUTORIZZATI”

Ai viaggiatori è stato raccomandato di controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Coloro che risultano già coinvolti in cancellazioni o ritardi prolungati sono invitati a non presentarsi allo scalo se non espressamente autorizzati dalla compagnia aerea.

EFFETTO DOMINO NEL MEDITERRANEO CENTRALE

La chiusura dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa, già alle prese con ripetuti blocchi operativi nelle ultime settimane, si estende ora anche a Malta, uno degli hub più importanti del Mediterraneo per i collegamenti con il Nord Europa e il Medio Oriente.

La situazione resta in evoluzione, con le autorità aeroportuali e meteorologiche che monitorano costantemente la dispersione della nube vulcanica.