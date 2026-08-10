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Cronaca, Italia, Ragusa, Sicilia

Ragusa, incidente sulla SP 15 per Scoglitti: due persone in prognosi riservata

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Seguici e aiutaci a crescereRagusa incidente SP 15

Nella mattina del 10 agosto 2026, il territorio di Ragusa è stato scenario di un grave incidente stradale.

Alle ore 7:00, lungo la SP 15, al chilometro 2, in direzione Scoglitti – per cause ancora da accertare – una Fiat Punto e un’Audi Q si sono scontrate. Dopo l’impatto, due persone sono rimaste ferite e si trovano in prognosi riservata.

Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari per i soccorsi e gli agenti della Questura di Ragusa, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I due veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro preventivo, secondo le procedure investigative in presenza di feriti gravi.

La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, messa in sicurezza della carreggiata e rilievo tecnico.

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